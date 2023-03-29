Мэр Воркуты собрался в зону СВО после возбуждения уголовного дела из-за аварии на очистных сооружениях

В Кремле прочитали сообщения СМИ о мэре Воркуты Ярославе Шапошникове, записавшемся в контрактники для участия в СВО.

"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем, в СМИ появились и другие пикантные подробности, совпавшие с проявлением доблести мэра. Выяснилось, что в начале марта было возбуждено уголовное дело после аварии на очистных сооружениях города (ЧП произошло в конце декабря). Тогда около трех недель канализационные потоки уходили в местные реки. Прокуратура выяснила, что у администрации Воркуты была в курсе состояния очистных сооружений, а также знала о предбанкротном состоянии "Водоканала" и отсутствии у него средств на ремонт.

Сам Шапошников сообщил, что с ним в контрактники записались еще пять коллег – не исключено, что они тоже были в курсе состояния очистных сооружений, впрочем, имен он не назвал.

"Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков, комментируя поступок мэра Воркуты.