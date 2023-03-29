В Нижнем Тагиле ищут очевидцев разборки водителей автобусов

В Нижнем Тагиле ищут возможных очевидцев происшествия в районе остановочного комплекса "Рудоуправление", где водители автобусов устроили разборку с нанесением серьезных увечий.

Как сообщили Накануне.RU в полиции города, все случилось 15 марта этого года около 17 часов: между водителями пассажирского транспорта произошел словесный конфликт, быстро переросший в драку. По данным МВД, в результате один из мужчин нанес два удара отверткой в грудную область другого. Пострадавший получил тяжелые травмы.

В данный момент полицейскими расследуется уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В совершении преступления силовики подозревают 42-летнего жителя микрорайона Красный Камень. Как отмечают в МВД, он уже дает признательные показания. Пока что его отпустили на подписку о невыезде.

"Следственное подразделение отдела полиции №16 обращается с просьбой к очевидцам происшествия, и к гражданам, располагающим информацией, способной помочь в расследовании уголовного дела, обратиться в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 97-64-61", - добавили в ведомстве.

Напомним, что сегодня утром похожий инцидент случился в Екатеринбурге: у остановки "Медгородок" двое водителей автобусов устроили драку. По словам очевидцев, они постоянно обгоняли друг друга, что в итоге и привело к конфликту.