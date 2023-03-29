29 Марта 2023
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ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

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Армия и ВПК Украина
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артемовск (украинское название - Бахмут) практически уничтожила украинскую армию.

По словам бизнесмена, которого цитирует его пресс-служба, боевые действия "изрядно потрепали" и ЧВК "Вагнер".

Пригожин добавил, что иностранные подразделения "инсталлированы" в Вооруженные силы Украины.

"Если "Вагнер" погибнет в "бахмутской мясорубке" и заберет с собой ВСУ и приданные ей силы с иностранным вооружением, и даст возможность российской армии идти дальше защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль", - заявил Пригожин.

26 марта сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать обстрелы, однако для ВСУ появление "Вагнера" стало неожиданностью. В результате боя "вагнеровцы" взяли в плен восемь украинских военных и уничтожили еще 16.

Теги: пригожин, артемовск, чвк вагнер, украинская армия



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