В Челябинской области браконьеров осудят за отстрел косуль

В Челябинской области будут судить четырех браконьеров, совершивших незаконный отстрел косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые 16 сентября прошлого года в лесном массиве вблизи деревни Барановка, не имея разрешения на охоту, вооружившись огнестрельным охотничьим ружьем, выследили и произвели отстрел восьми самок косуль. Ущерб составил 1,2 млн рублей.

Обвиняемые уже возместили ущерб.