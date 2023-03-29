В России резкий рост преступлений с использованием оружия

В январе-феврале 2023 года в России зафиксирован рост на 64% количества преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в докладе "Состояние преступности в России" на сайте МВД РФ.

За два месяца было 1,3 тыс. таких преступлений. При этом количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, уменьшилось на 17%.

Эти цифры объясняются данными по регионам. Так, в Белгородской области рост этого вида преступлений почти в 200 раз, в Курской - в 15, в Москве - в 12.

В целом криминогенная ситуация стабильная. В январе - феврале зарегистрировано 305,2 тыс. преступлений, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако почти на 20% выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 17% - преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Также на 28% рост количества преступлений террористического характера. На 10% выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.