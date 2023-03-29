Развитие малого и среднего предпринимательства обсудили в городской Думе Нижневартовска

Сегодня на совместном заседании комитетов Думы города Нижневартовска депутаты заслушали отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нижневартовска».

«В рамках муниципальной программы развития в 2022 году заключено 65 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (грантов) на сумму 22 млн. рублей, грантовая поддержка предоставлена 3 Субъектам (по 500 тыс. рублей при софинансировании Субъектом не менее 15%) и направлена на реализацию трех бизнес-проектов: модернизация деятельности действующей студии фитнеса "SKY FIT"; открытие культурно-досугового центра для пенсионеров "Академия серебряного возраста"; производство женской одежды и текстильных изделий (ателье "VerOnika"). Отчеты по использованию денежных средств гранта будут представлены до 5 июля 2023 года, согласно обязательствам по соглашениям», - отметила Елена Вдовиченко, заместитель директора департамента экономического развития, начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города Нижневартовска.

Как передает корреспондент Накануне.RU, заместитель председателя Думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая заинтересовалась вопросом развития и поддержки социального предпринимательства, - «Какие ниши в нашем городе сегодня дефицитные. Какие меры поддержки способствовали бы развитию социального предпринимательства?»

«Одно из востребованных, но практически не представленных направлений социального предпринимательства – спорт. Социально ориентированные предприниматели нуждаются в аренде больших площадей, а это стоит немалых денег. При этом суммы, выделяемые на поддержку, небольшие», - ответила Елена Вдовиченко.

Общее количество поступивших в органы местного самоуправления заявлений на предоставление мер муниципальной поддержки в 2022 году в рамках муниципальной программы развития МСП – 118, из них 118 (100%) в электронном виде (84 заявки о предоставлении субсидий, 34 на участие в конкурсе). Реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса позволила создать 73 рабочих места.

По данным реестра МСП по состоянию на 10.01.2022 в реестре состояло 12567 субъект предпринимательской деятельности, на 10.01.2023 – 12648. Увеличение составило 0,6%.