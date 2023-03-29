В Чехии начались протесты против повышения пенсионного возраста

Протесты против пенсионной реформы проходят в Чехии. Активисты профсоюза металлургов требуют от властей отказаться от намерения повысить пенсионный возраст, передает РИА Новости.

Предложение повысить пенсионный возраст с 65 до 68 лет было выдвинуто министром финансов страны Збынеком Станжурой. Без пенсионной поправки дефицит бюджета рисковал превысить целевой показатель в 295 млрд крон.

Ранее во Франции начались антиправительственные протесты во из-за принятия закона о повышении пенсионного возраста. На прошлой неделе, по данным профсоюза CGT, в акциях по всей стране участвовали 3,5 миллиона человек, что стало новым рекордом.