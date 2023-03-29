Первые участники СВО из Новосибирской области получают помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с участниками специальной военной операции, проходящими социально-медицинскую реабилитацию в соцмедучреждениях региона. Глава области поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные ими при исполнении воинского долга.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, встреча прошла в санатории «Парус Резорт».

«Мы будем стараться откликнуться всем, чем можем, чтобы помочь вам и вашим родным, – обратился к собравшимся Андрей Травников. – Сейчас нам очень важно, чтобы все участники СВО, их родные и близкие узнали, что у нас с 1 марта начала работать региональная программа социально-медицинской реабилитации для военнослужащих. Важно, чтобы для участия в ней заявились все, кому это необходимо, чтобы мы могли своевременно спланировать реабилитацию. Для этого нам нужна обратная связь от вас, первых участников программы. От того,, – подчеркнул губернатор.

На сегодня в министерство труда и социального развития Новосибирской области на рассмотрение поступило 68 заявлений, уже выдано 37 реабилитационных сертификатов.

Главу региона также ознакомили с работой санаторного комплекса «Парус Резорт», физиотерапевтического отделения, бальнеологического отделения и комплекса отдельных высокотехнологичных жилых блоков для маломобильных пациентов. В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, а также 4 участника СВО, получившие ранения и проходящие курс социально-медицинской реабилитации в рамках Губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат».

С 21 марта началось смс-информирование участников СВО, получивших выплату по ранению, о возможности получения сертификата. По информации минсоцразвития региона, социально-медицинская реабилитация необходима 96,5% заявителей. Сегодня курс социально-медицинской реабилитации получают 9 человек, в том числе в санаториях «Парус Резорт» и «Рассвет».

Медицинская помощь потребовалась 75,4% участникам СВО. Культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия интересуют 66,7%. 16 граждан получили сертификаты с услугами культуры, 8 граждан – с услугами спорта.

Содействие в установлении инвалидности потребовалось 49,1%. Возможностью профессионального обучения/переквалификации заинтересовались 29,8%. Содействие в трудоустройстве необходимо 19,3%. Социальное обслуживание потребовалось 14%. Технические средства реабилитации необходимы 10,5% участников СВО.

Напомним, что в 2022 году в общей сложности из резервного фонда бюджета Новосибирской области на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено 4,2 млрд рублей. Из этих средств тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. В 2023 году важнейшей задачей для Правительства Новосибирской области является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в СВО. Регион будет развивать свою программу социально-медицинской реабилитации для военнослужащих, которая стартовала в нашей области с 1 марта, а также реализует инициативу Президента России по организации работы государственного фонда поддержки ветеранов, его региональных филиалов и филиалов на местах.