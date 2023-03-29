29 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: arms-expo.ru

Еще двое свердловчан получили выплаты за ранения на СВО после вмешательства депутата

Еще двое бойцов СВО наконец получили выплаты, положенные им после ранений. В дело снова пришлось вмешаться депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

По его словам, в случае с военным из Пышмы, выплата снова задержалась из-за нерасторопности госпиталя, который не смог вовремя предоставить справку о ранении солдата. А вот случай с солдатом из Ирбита отличался от прочих - здесь, по словам Иванова, медлительность проявило командование части. Депутату пришлось обратиться в военную прокуратуру, после чего военнослужащий получил свои деньги.

"Работу в этом направлении продолжаю. Сегодня направил новый запрос по невыплатам за ранение. В нем еще восемь фамилий уральских бойцов", - добавил парламентарий.

Напомним, согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.

Теги: госпиталь, справка, выплата, военный, СВО, ранение, Иванов



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