29 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Не все так прямолинейно": Песков прокомментировал дело Алексея Москалева

Администрация президента России "интересовалась" делом жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию армии РФ в соцсети "Одноклассники" на два года колонии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что не хочет и не может вдаваться в подробности, "но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно".

"Я не считаю себя вправе комментировать дело Москалева, во-первых, это судебное решение. Мы интересовались причинами дела, я могу сказать одно - что там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом, там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и обеспечением условий проживания ребенка", - сказал Песков журналистам.

Примечательно, что Песков почти слово в слово повторяет представителя президентского совета по правам человека Александра Брода. Тот ознакомился с позицией опеки и заявлял, что СМИ "демонизировали" надзорные органы, разлучившие Москалева с его дочерью-шестиклассницей.

Теги: дмитрий песков, алексей москалев, приговор, органы опеки



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