В Коломне опека возвратила матери отобранную дочь

9-летнюю дочь, отобранную у матери опекой в Коломне, ей возвратили. Об этом сообщила активистка Александра Машкова-Благих.

По давлением общественности комиссия по делам несовершеннолетних согласилась вернуть ребенка, но выставила условие, чтобы они могли и впредь проверять семью, к которой имеются претензии. Так, чиновники недовольны тем, что в многоквартирном доме есть тараканы, на кухне - бельевая веревка, дочь до сих пор спит с мамой и находится на семейном образовании, семья посещает частных врачей и т.п.

Многие просемейные эксперты резонно отмечают, что детей часто отбирают из-за плохих жилищных условий, выставляя семье требование сделать хороший ремонт. При этом содержание ребенка в специальных центрах обходится государству в 100-200 тыс. рублей ежемесячно, но эти деньги не предлагаются родителям для ремонта.

