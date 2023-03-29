29 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Челябинской области более 4 тысяч детей находятся на семейном обучении

В Челябинской области выросло количество детей, которые перешли на семейное обучение. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Гехт.

На 1 января 2023 года на семейном обучении находится 4 тыс. 196 детей, тогда как в 2017 году их было 1 тыс. 641 человек. Чаще всего перейти на семейное обучение принимают родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас их 2 тыс. 645 учеников.

В настоящий момент количество обучающихся дома детей составляет 0,97% от общего числа школьников региона.

"Причины, по которой дети уходят на семейное обучение, разные: от сложных взаимоотношений с одноклассниками и учителями до частых переездов семьи и идеологических взглядов родителей", - сообщила Ирина Гехт.

Теги: семейное обучение, дети,



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