В Челябинской области более 4 тысяч детей находятся на семейном обучении

В Челябинской области выросло количество детей, которые перешли на семейное обучение. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Гехт.

На 1 января 2023 года на семейном обучении находится 4 тыс. 196 детей, тогда как в 2017 году их было 1 тыс. 641 человек. Чаще всего перейти на семейное обучение принимают родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас их 2 тыс. 645 учеников.

В настоящий момент количество обучающихся дома детей составляет 0,97% от общего числа школьников региона.

"Причины, по которой дети уходят на семейное обучение, разные: от сложных взаимоотношений с одноклассниками и учителями до частых переездов семьи и идеологических взглядов родителей", - сообщила Ирина Гехт.