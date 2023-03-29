Свердловские мэры попались на коррупционных преступлениях. Идет возбуждение уголовных дел

В свердловском отделении ГУ МВД готовятся к возбуждению уголовных дел в отношении ряда градоначальников. Об этом депутатам заксобрания региона рассказал начальник областного глава Александр Мешков.

По его словам, всего за прошлый год было совершено около 400 коррупционных преступлений, 46 из которых взятки. Каждая третья взятка превышала 150 тыс. рублей. Мешков отметил, что доминирующая часть преступлений приходилась на бюджет, в результате чего уже в течение ближайших двух месяцев в отношении ряда мэров будут возбуждены уголовное дела.

В оборонно-промышленной сфере также фиксировались случаи коррупции, однако они были единичными. Несмотря на это, сотрудники полиции совместно с управлением ФСБ по ЦВО продолжают активно отслеживать подобные инциденты. Мешков отметил, что мониторинг ситуации особенно важен в рамках сегодняшних реалий.

Напомним, в 2021 году уже бывший глава "Железнодорожного дорожно-эксплуатационного управления" Юрий Горланов решил за счет бюджета проложить качественную дорогу к собственному коттеджу. В апреле того года ДЭУ и ООО "Аквалинк" заключили контракт на поставку асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии для будущего строительства дороги в поселках Канал и Волчиха (Первоуральск). В июле Горланов решил "отсыпать" материалов и себе для строительства дороги и к своему дому - 503 тонны материалов на сумму в более чем 1,5 млн рублей.

Суд уже вынес решение по делу, однако прокуратура итогом осталась недовольна.