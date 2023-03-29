Свердловские мэры попались на коррупционных преступлениях. Идет возбуждение уголовных дел

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Управление МВД России по Астраханской области

Свердловские мэры попались на коррупционных преступлениях. Идет возбуждение уголовных дел

В свердловском отделении ГУ МВД готовятся к возбуждению уголовных дел в отношении ряда градоначальников. Об этом депутатам заксобрания региона рассказал начальник областного глава Александр Мешков.

По его словам, всего за прошлый год было совершено около 400 коррупционных преступлений, 46 из которых взятки. Каждая третья взятка превышала 150 тыс. рублей. Мешков отметил, что доминирующая часть преступлений приходилась на бюджет, в результате чего уже в течение ближайших двух месяцев в отношении ряда мэров будут возбуждены уголовное дела.

В оборонно-промышленной сфере также фиксировались случаи коррупции, однако они были единичными. Несмотря на это, сотрудники полиции совместно с управлением ФСБ по ЦВО продолжают активно отслеживать подобные инциденты. Мешков отметил, что мониторинг ситуации особенно важен в рамках сегодняшних реалий.

Напомним, в 2021 году уже бывший глава "Железнодорожного дорожно-эксплуатационного управления" Юрий Горланов решил за счет бюджета проложить качественную дорогу к собственному коттеджу. В апреле того года ДЭУ и ООО "Аквалинк" заключили контракт на поставку асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии для будущего строительства дороги в поселках Канал и Волчиха (Первоуральск). В июле Горланов решил "отсыпать" материалов и себе для строительства дороги и к своему дому - 503 тонны материалов на сумму в более чем 1,5 млн рублей.

Суд уже вынес решение по делу, однако прокуратура итогом осталась недовольна.

Теги: Мешков, мэр, коррупция, уголовное дело, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети