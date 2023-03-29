29 Марта 2023
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Фото: Служба спасения &quot;СОВА&quot;

В Перми объяснили появление провалов износом сети водоотведения и нагрузкой от талых вод

В компании "Новогор" объяснили причины появления провалов в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным компании, повреждение на сетях водоотведения, приведших к провалам грунта, связаны с ветхостью сетей, износ которых превышает 60%, а также с нагрузкой на сети, из-за увеличения притока за счет талых вод.

27 марта компания приступила к устранению провала в газоне по ул. Рязанская, 97а. До этого, с 24 марта участок был огорожен. При раскопках специалисты нашли повреждение на железобетонном самотечном коллекторе диаметром 60 см. Для таких коллекторов характерно постепенное разрушение верхнего свода трубы в результате газовой коррозии. Срок эксплуатации этого участка коллектора уже на исходе – он введен в работу в середине 1970-х.

Специалисты заменили четыре метра сети водоотведения, просанировав коллектор полимерной трубой, восстановили канализационный колодец, места соединения новой трубы со старой загерметизировали. 29 марта приступили к благоустройству раскопки.

В компании заявили, что коллектор будет реконструирован в 2024 г. на участке от ул. Леонова до Кобайнеров, 43. В настоящий момент ведутся работы по проектированию.

Вчера компания "Новогор" начала работы на месте еще одного провала на ул. Чердынская, 18. Яма образовалась из-за повреждения керамического участка сети водоотведения.

Напомним, на прошлой неделе, в Перми на шоссе Космонавтов произошел провал асфальта, в яму провалился автомобиль "ГАЗель". Кроме того, талые воды разрушили участок федеральной автодороги.

Теги: водоотведение, талые воды, новогор, провалы



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