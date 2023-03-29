В Екатеринбург прибыли новые троллейбусы: тестировал лично мэр города

В Екатеринбург доставлены первые два троллейбуса, закупленные для обновления городского троллейбусного парка. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, в последний раз столица Урала получала новые троллейбусы больше 10 лет назад. В новых машинах предусмотрены пандусы для маломобильных горожан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. А удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети. Одну из них глава решил протестировать лично и сам сел за руль.

Как уточнил Орлов, новые троллейбусы пойдут в Академический район, в жилой комплекс "Университетский" во Втузгородке, до больницы №7. По данным мэра, выйдут они и на старейший троллейбусный маршрут в городе "Химмаш – ж/д вокзал".

Напомним, что мэрия Екатеринбурга купила троллейбусы за 1,4 млрд рублей. Планируется, что новый транспорт станет подарком к 300-летнему юбилею уральской столицы, который город отметит уже в этом году.