В аэропорту "Кольцово" прошли пожарно-технические учения МЧС

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В аэропорту "Кольцово" прошли пожарно-технические учения МЧС

Сотрудники МЧС провели пожарно-технические учения в аэропорту "Кольцово". Для отработки спасения людей и тушения пожара было задействовано 15 единиц техники и 60 огнеборцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожарные отрабатывали легенду о коротком замыкании электропроводки транспортной ленты. В результате огонь якобы распространился в зоне выгрузки багажа на 500 кв.м. В ходе учений спасатели провели репетицию эвакуации работников, поиск пострадавших, спасение людей с помощью альпинистского снаряжения, оказание психологической помощи и тушение пожара.

пожарно-тактические учения в аэропорте Кольцово(2023)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

пожарно-тактические учения в аэропорте Кольцово(2023)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

"Аэропорт – это серьезный объект. Здесь идет постоянный пассажиропоток и в одном здании может находится большое количество людей. Главное было отработать взаимодействие между пожарными и спасателями МЧС России, аварийно-спасательной службой аэропорта и специалистами объекта при спасении людей и ликвидации пожара. Несмотря на все сложности участники учений справились с задачами. В дальнейшем мы планируем постоянно проводить такие учения", - рассказал замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Сергей Колчин.

пожарно-тактические учения в аэропорте Кольцово(2023)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

На момент учений аэропорт работал в штатном режиме, авиарейсы выполнялись по расписанию.

Теги: Кольцово, МЧС, учения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети