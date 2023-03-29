В аэропорту "Кольцово" прошли пожарно-технические учения МЧС

Сотрудники МЧС провели пожарно-технические учения в аэропорту "Кольцово". Для отработки спасения людей и тушения пожара было задействовано 15 единиц техники и 60 огнеборцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожарные отрабатывали легенду о коротком замыкании электропроводки транспортной ленты. В результате огонь якобы распространился в зоне выгрузки багажа на 500 кв.м. В ходе учений спасатели провели репетицию эвакуации работников, поиск пострадавших, спасение людей с помощью альпинистского снаряжения, оказание психологической помощи и тушение пожара.

"Аэропорт – это серьезный объект. Здесь идет постоянный пассажиропоток и в одном здании может находится большое количество людей. Главное было отработать взаимодействие между пожарными и спасателями МЧС России, аварийно-спасательной службой аэропорта и специалистами объекта при спасении людей и ликвидации пожара. Несмотря на все сложности участники учений справились с задачами. В дальнейшем мы планируем постоянно проводить такие учения", - рассказал замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Сергей Колчин.

На момент учений аэропорт работал в штатном режиме, авиарейсы выполнялись по расписанию.