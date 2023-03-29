29 Марта 2023
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Общество В России
Фото: regnum.ru

Экс-министр экономического развития России Улюкаев издаст сборник своих тюремных стихов

На следующей неделе россияне смогут приобрести сборник стихов, написанных экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым в тюрьме. Издательство "Время" выпускает книгу "Тетрадь в клетку".

"Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит "поверх шконок", в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла", - цитирует РБК предисловие к сборнику.

Улюкаев вышел по УДО в прошлом году, суд назначил ему восемь лет колонии, экс-министр отбыл пять из них. В заключении он работал в библиотеке и читал сокамерникам лекции по экономике.

Экс-министра признали виновным в вымогательстве взятки в $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Улюкаев вину не признал. Истории придал пикантности способ передачи взятки: Сечин принес министру корзинку с домашними колбасами, в которой "скрывались" и те самые миллионы.

Стихи Улюкаева с зоны иногда публиковали СМИ и во время его заключения.

Теги: алексей улюкаев, стихи, тюремная поэзия



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