29 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Песков считает, что война России и Запада продлится долго

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает противостояние России с Западом войной в широком смысле слова. Политик полагает, что она (война) продлится долго.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго", - цитирует ТАСС Пескова, который уточнил, что "здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента".

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия отвечает на санкции "выверенно и адекватно", а акцент РФ делает на "отходе от доллара и импортозамещении". По мнению директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, Россия в этом вопросе "руководствуется принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь"".

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