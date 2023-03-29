В Екатеринбурге полицейские поймали девушку-курьера, работавшую на мошенников

В Екатеринбурге правоохранители задержали девушку-курьера. "Бегунок", как называют таких в полиции, похитила сотни тысяч рублей у пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, ранее девушка не была судима. Сама она рассказала силовикам, что нашла предложение о работе курьером в социальных сетях. Затем пенсионерке 1934 года рождения позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь якобы спровоцировала ДТП.

Аферисты потребовали от старушки деньги "за причиненный ущерб" второму участнику дорожного инцидента. Далее курьеру прислали координаты очередной пожилой жертвы, у которой та забрала 400 тысяч рублей. Очень скоро "бегунок" была задержана полицейскими.

Теперь в отношении девушки расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

"Это задержание является еще одним примером для тех, кто рассчитывает заработать быстрые и легкие деньги, участвуя в незаконных схемах. Ранее полиция неоднократно предупреждала, что подобного рода "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих кураторов, их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их. Правоохранители вновь предупреждают о том, что подработка курьером в данном случае является соучастием в преступлении и влечет уголовную ответственность за мошенничество", - заявили в городском УМВД.