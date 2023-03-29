Челябинский профсоюз предложил гендиректору Wildberries Бакальчук сесть за стол переговоров

Федерация профсоюзов Челябинской области предлагает генеральному директору Wildberries Татьяне Бакальчук провести совместную встречу, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации профсоюзов региона, предлагается обсудить урегулирование конфликтной ситуации, связанной с оплатой труда сотрудников, необоснованными штрафами и другими условиями работы менеджеров пунктов выдачи заказов.

По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, конструктивный разговор позволит снизить социальную напряженность и предотвратить разрастание конфликта.

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добиваются отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.

После этого в Челябинской области начал работать профсоюз сотрудников Wildberries. Организация будет представлять интересы работников, вести правозащитную работу, переговоры с компанией и обращаться в надзорные органы. Прокуратура после обращения работников Wildberries проводит проверку о соблюдении их трудовых прав.