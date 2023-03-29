В Южно-Сахалинске коммунальщики закрасили граффити с Земфирой*

В Южно-Сахалинске коммунальщики закрасили граффити с певицей Земфирой* (*Земфира Рамазанова внесена в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ).

Ранее к этому активно призывал депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.

"Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения трансляцией извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности. Один из таких примеров – Земфира*, когда-то популярная певица, неоднократно публично выступавшая против страны и ее армии. Но времена изменились, теперь за свои слова и действия придется отвечать", - цитирует Шарифулина издание "Подъем".

Парламентарий не указывает, как именно Земфире* придется "отвечать". Ни о каких административных или уголовных делах в отношении артистки не сообщалось, статус иноагента не предполагает ответственности или преследования.

Шарифулин является представителем "Единой России", ему 34 года. Окончил Московский экономический институт. В 25 лет стал депутатом – сначала заседал в гордуме Южно-Сахалинска, затем избрался в областную думу региона.