Украинские диверсанты попытались атаковать Брянскую область на двух пикапах, - Mash

Украинские диверсанты вновь попытались атаковать Брянскую область. На этот раз они решили прорваться через деревню Ломаковка на двух пикапах.

У "гостей" ничего не вышло – территорию охраняли российские военные. Они открыли артиллерийский огонь и взорвали одну из машин, вторая спешно уехала из города. Никто в результате атаки диверсантов не пострадал, повреждений нет. Предварительно, со стороны ВСУ восемь погибших.

Напомним, недавно была предпринята аналогичная попытка, по ее итогам в ФСБ сообщили, что украинских диверсантов, напавших на поселки в Брянской области, "выдавили" на Украину, где совершили по ним артиллерийский удар. В результате атаки на брянские села погибли двое мужчин. Кроме того, ранение получил 10-летний ребенок Федор, которого президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу".