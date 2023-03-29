В Сургуте общественник вышел на одиночный пикет из-за вывески в цветах Украины

Житель Сургута Эдуард Чуприна вышел к зданию думы с одиночным пикетом, сообщает "Муксун".

Поводом для пикета стала желто-голубая вывеска на офисе "Самбор" по ул. Республики, 67. По словам Чуприны, хозяин офиса якобы является "бандеровцем" и будто бы заявлял об этом до 2014 г. Сообщается что на лекции политолога Делягина в Сургутском университете будто бы называл жителей Донбасса сепаратистами, а Степану Бандеру "народным героем". После этого Делягин отказался вести лекцию, пока Самборский не покинет зал.

"У Самборского на Республике штаб-квартира бандеровцев", — заявил Эдуард Чуприна.

Ранее хозяин желто-голубой вывески "Самбор" в Сургуте отказался ее перекрашивать.