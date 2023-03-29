МИД КНР: О возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина на Украине информации нет

МИД Китая не обладает информацией о приглашении китайского председателя Си Цзиньпина посетить Украину.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай в вопросе украинского кризиса поддерживает общение со всеми сторонами.

"Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — сказала Мао Нин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять Си Цзиньпина на Украине. По данным Associated Press, украинский лидер уже отправил приглашение председателю КНР.

Ранее западные СМИ писали, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен не только приехать в Москву (там он побывал с визитом 20-22 марта), но и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – в онлайн-формате.