Для Галявиева просят пожизненное

Гособвинение озвучило меру наказания для Ильназа Галявиева, которому вменяют расстрел людей в Казани.

Во время прений сторон прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, полностью удовлетворить иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда, до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения. Об этом в своем telegram-канале сообщает Генпрокуратура.

Напомним, в результате атаки на гимназию 11 мая 2021 г. погибли семь детей и две учительницы. 24 человека пострадали. Галявиеву предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала молодого человека вменяемым.