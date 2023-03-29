До конца 2023 года РЖД получит первый полностью российский поезд типа "Ласточка"

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

До конца 2023 года РЖД получит первый полностью российский поезд типа "Ласточка"

В 2022 году закупка вагонов для поездов "Ласточка" была сокращена вдвое, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, первый полностью российский поезд этого типа будет поставлен во второй половине этого года.
Читайте также:

Хотя в компании не особенно верят в это, РЖД все равно направила обращение в Совет Европы с просьбой отменить санкции в отношении нее, сообщил Белозеров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Белозеров рассказал, что в 2027 году ожидается выход на испытания скоростного российского поезда нового поколения. В целом сейчас скоростные перевозки составляют около 10% от всех перевозок с динамикой прироста пассажиропотока около 7% в год.

Также РЖД разработала свое специальное оборудование для скоростной передачи данных, которое компания надеется сертифицировать в течение года и начать поставлять оператором мобильной связи для оборудования ж/д дорог. Белозеров согласился, что проблема отсутствия интернета в поездах есть и даже извинился за нее. "Операторы расставляют свои вышки там, где много людей. Мы как железная дорога им не так интересны, имеем возможности по остаточному принципу", - констатировал глава РЖД.

Теги: ржд, ласточка, поезд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети