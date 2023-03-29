До конца 2023 года РЖД получит первый полностью российский поезд типа "Ласточка"

В 2022 году закупка вагонов для поездов "Ласточка" была сокращена вдвое, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, первый полностью российский поезд этого типа будет поставлен во второй половине этого года.

Хотя в компании не особенно верят в это, РЖД все равно направила обращение в Совет Европы с просьбой отменить санкции в отношении нее, сообщил Белозеров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Белозеров рассказал, что в 2027 году ожидается выход на испытания скоростного российского поезда нового поколения. В целом сейчас скоростные перевозки составляют около 10% от всех перевозок с динамикой прироста пассажиропотока около 7% в год.

Также РЖД разработала свое специальное оборудование для скоростной передачи данных, которое компания надеется сертифицировать в течение года и начать поставлять оператором мобильной связи для оборудования ж/д дорог. Белозеров согласился, что проблема отсутствия интернета в поездах есть и даже извинился за нее. "Операторы расставляют свои вышки там, где много людей. Мы как железная дорога им не так интересны, имеем возможности по остаточному принципу", - констатировал глава РЖД.