В Чайковском жители бьют тревоги из-за загрязнения Камы зловонной черной жижей

В Чайковском местные жители бьют тревогу из-за экологической ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "Подслушано Чайковский" опубликован пост о загрязнении реки Камы неизвестной черной жидкостью.

"Люди, что происходит с экологией? Черная дрянь течет в Каму в районе очистных с запахом сероводорода", - говорится в сообщении.

"Лечебная грязь", - иронизируют подписчики группы. Другой интернет-пользователь предположил, что грязь течет, потому что канализацию откачивали.

"Видимо человек который занимается этой работой не знает, что есть специально отведённые места для слива", - заявил он.

Росприроднадзор пока не прокомментировал ситуацию.