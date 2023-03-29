Организаторы "Стенограффии" рассказали о планах на юбилейный год Екатеринбурга

Сегодня, 29 марта, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия". На ней подвели итоги 2022 года и обсудили дальнейшие планы.

Как рассказали члены команды фестиваля Анна Клец и Дмитрий Чабанов, в юбилейном для Екатеринбурга году фестиваль выйдет за свои рамки и пройдет в новом масштабе. По результатам предварительного отбора было выбрано 29 художников из 14 городов и четырех стран. Оригинальные арт-объекты станут подарком городу и его жителям к 300-летию столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, со своей стороны Алексей Орлов одобрил все озвученные творческие инициативы. Мэр гарантировал организаторам всестороннюю поддержку.

Ранее сообщалось, что фестиваль уличного искусства "Стенограффия", который с 2010 года проходит в Екатеринбурге, могут расширить. Команда фестиваля может отправиться и в другие города Среднего Урала.