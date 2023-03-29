В Челябинске замдиректора и проректору вуза продлили домашний арест

В Челябинске суд продлил срок домашнего ареста заместителю директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, обвиняемому в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Под домашним арестом он пробудет до 30 апреля 2023 года.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2023 гг. получил от студентов взятки в сумме не менее 77,5 тыс. рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

Также продлен домашний арест проректору университета, обвиняемому в получении взятки.