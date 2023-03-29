Жители Среднего Урала отдали 4,4 млн рублей за дискредитацию ВС РФ

За 2022 год жители Свердловской области были оштрафованы за дискредитацию ВС РФ на сумму в 4 млн 393 тыс. рублей. Об этом в ходе заседания заксобрания заявил глава областного ГУ МВД Александр Мешков.

По его словам, в прошлом году по ст. 20.3.3 КоАП РФ было составлено 147 административных протоколов, а также возбуждено два уголовных дела по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). На сегодняшний день ни один из приговоров пока не вступил в силу. На рассмотрении находится девять уголовных дел. Основную часть правонарушений составляет публикация сообщений или высказываний в интернете.

"В последнее время количество таких случаев сократилось в разы. Их было много на первоначальном этапе, после объявления частичной мобилизации. Работа по мониторингу идет совместно с ФСБ", - рассказал Мешков, добавив, что мониторинг проводится круглосуточно.

Глава областного МВД также предоставил другие статистические данные за 2022 год. По его словам, число ложных сообщений о готовящихся атаках терроризма выросло в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. Всего полиция получила 1 тыс. 93 подобных сообщения о 18 тыс. 20 объектах региона. Было возбуждено 529 уголовных дел.

Напомним, месяцем ранее председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев заявил о 124 свердловчанах, которые были оштрафованы в 2022 году за дискредитацию российской армии.