Глава свердловского МВД пообещал разобраться с группировкой "четырехсотые"

Свердловское ГУ МВД возьмет на особый контроль проблему деятельности группировки "четырехсотые". Об этом на сегодняшнем заседании регионального Законодательного собрания заявил руководитель областного Главка генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском отделении КПРФ, разобраться в ситуации высокопоставленного силовика попросил представитель коммунистов, депутат фракции Олег Гордеев. Он рассказал, что вот уже полтора года регулярно случаются нападения на активистов и агитаторов КПРФ. Недавно такие инциденты произошли в Екатеринбурге.

Свердловские коммунисты уверены, что за всем этим стоит преступная группировка под названием "четырехсотые".

"Они, не скрываясь, ездят на автомобилях с государственными регистрационными знаками "400" и средь бела дня отстаивают свои нелегальные точки стрельбой прямо на улице, что также становится достоянием новостей", - отметил депутат от КПРФ.

Олег Гордеев выразил обеспокоенность деятельностью группировки и попросил Александра Мешкова обратить внимание на данную ситуацию. В ответ генерал Мешков пообещал взять на особый контроль проблему с "четырехсотыми".

"А по конкретным фактам нападений письменная информация будет представлена депутатам в течение месяца", - заверил глава свердловского ГУ МВД.