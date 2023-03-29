"Это уже за гранью": СовФед принял обращение в связи с гонениями на УПЦ на Украине

Совет Федерации обратился к парламентам других стран с заявлением о нарушении прав верующих на Украине. В документе говорится о беспокойстве в связи с гонениями на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Известно, что сегодня истекает срок ультиматума, который поставили насельникам Киево-Печерской лавры – власти требуют их выселения.

"Как вообще можно прикасаться к святым людям – монахам? Выселять их. Это уже за гранью!" – возмутилась спикер СФ Валентина Матвиенко. Она назвала "безбожием и сатанизмом" происходящее в отношении прихожан УПЦ на Украине.

Сенатор Людмила Нарусова добавила, что гонения начались в Великий пост, что является особенным святотатством для христианина вне зависимости от того, к какой ветви церкви он принадлежит.