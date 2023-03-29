В Каменске-Уральском проводили в последний путь трех бойцов, погибших на СВО

Жители Каменска-Уральского простились с Михаилом Муравьевым, Дмитрием Милицким и Александром Пиджаковым, погибшими в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла 28 марта на Аллее славы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уроженец Каменска-Уральского Михаил Муравьев получил высшее образование в Кургане, однако работать вернулся в родной город. Ушел на спецоперацию добровольцем за две недели до объявления мобилизации. 17 марта Михаил погиб на рубеже Сватово-Кременная, после чего был посмертно награжден орденом Мужества.

Дмитрий Милицкий тоже родился и работал в Каменске-Уральском, занимая должность мастера строительно-монтажных работ. В октябре прошлого года заключил контракт с ЧВК "Вагнер", а уже 11 февраля был ранен ходе штурма вражеского укрепрайона в городе Артемовске. От полученного ранения Дмитрий скончался, получив медаль "За отвагу" посмертно.

Александр Пиджаков родился в селе Щербаково Каменского района. Родные и знакомые отмечали, что он с молодости отличался жизнерадостным характером. После школы судьба привела его в исправительную трудовую колонию. Позднее Александр решил начать новый этап жизни и в составе ЧВК "Вагнер" ушел добровольцем на СВО. Боец служил в штурмовом подразделении. Погиб 5 января в боях за Артемовск. Посмертно награжден медалью "За отвагу".

Проститься с солдатами пришли как родные и близкие, так и ветераны и неравнодушные люди.

"Сватово. Кременная. Артемовск. Сегодня все мы знаем эти названия, – сказал глава города Алексей Герасимов. – Именно там наша армия ломает хребет врагу. В этой схватке наши земляки проявляют мужество, отвагу и героизм. Порой, ценой собственной жизни. Война есть война. В вечность уходят настоящие защитники Отечества. Настоящие мужчины, верные сыны России. Там, на передовой, они отдали свои жизни за свою страну".

Слова соболезнования также произнесли коллеги, сослуживцы и друзья погибших. В конце церемонии состоялась передача флагов РФ семьям воинов. Михаила Муравьева похоронили на Ивановском кладбище, Дмитрия Милицкого – на Аллее Героев Волковского кладбища, Александра Пиджакова – в селе Щербаково.