В Каменске-Уральском проводили в последний путь трех бойцов, погибших на СВО

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском проводили в последний путь трех бойцов, погибших на СВО

Жители Каменска-Уральского простились с Михаилом Муравьевым, Дмитрием Милицким и Александром Пиджаковым, погибшими в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла 28 марта на Аллее славы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уроженец Каменска-Уральского Михаил Муравьев получил высшее образование в Кургане, однако работать вернулся в родной город. Ушел на спецоперацию добровольцем за две недели до объявления мобилизации. 17 марта Михаил погиб на рубеже Сватово-Кременная, после чего был посмертно награжден орденом Мужества.

Дмитрий Милицкий тоже родился и работал в Каменске-Уральском, занимая должность мастера строительно-монтажных работ. В октябре прошлого года заключил контракт с ЧВК "Вагнер", а уже 11 февраля был ранен ходе штурма вражеского укрепрайона в городе Артемовске. От полученного ранения Дмитрий скончался, получив медаль "За отвагу" посмертно.

Александр Пиджаков родился в селе Щербаково Каменского района. Родные и знакомые отмечали, что он с молодости отличался жизнерадостным характером. После школы судьба привела его в исправительную трудовую колонию. Позднее Александр решил начать новый этап жизни и в составе ЧВК "Вагнер" ушел добровольцем на СВО. Боец служил в штурмовом подразделении. Погиб 5 января в боях за Артемовск. Посмертно награжден медалью "За отвагу".

Проститься с солдатами пришли как родные и близкие, так и ветераны и неравнодушные люди.

"Сватово. Кременная. Артемовск. Сегодня все мы знаем эти названия, – сказал глава города Алексей Герасимов. – Именно там наша армия ломает хребет врагу. В этой схватке наши земляки проявляют мужество, отвагу и героизм. Порой, ценой собственной жизни. Война есть война. В вечность уходят настоящие защитники Отечества. Настоящие мужчины, верные сыны России. Там, на передовой, они отдали свои жизни за свою страну".

Слова соболезнования также произнесли коллеги, сослуживцы и друзья погибших. В конце церемонии состоялась передача флагов РФ семьям воинов. Михаила Муравьева похоронили на Ивановском кладбище, Дмитрия Милицкого – на Аллее Героев Волковского кладбища, Александра Пиджакова – в селе Щербаково.

Теги: Каменск-Уральский, СВО. спецоперация, прощание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети