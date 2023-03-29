Тысячи верующих собрались в Киево-Печерской лавре на молитву

В Киево-Печерской лавре, монахов которой выселяют из обители, собрались тысячи верующих.

"Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней Лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", - сообщает в своем telegram-канале УПЦ.

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума режима, когда монахи УПЦ должны покинуть обитель, которую они восстанавливали и сохраняли в течение 35 лет. Накануне на адрес монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра пришло письмо от заповедника, в котором монастырь информируют, что 30 марта начнет действовать комиссия по приему-передаче имущества лавры. И с этого дня будет исключен вывоз личных вещей монахов и имущества монастыря. Это может указывать на то, что режим готовит рейдерский захват лавры с объявлением всего имущества его собственностью.