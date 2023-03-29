29 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ОП РФ поддержала законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО

В Общественной палате РФ прошло "нулевое чтение" законопроекта о том, чтобы наделить участников СВО и членов их семей правом получения бесплатной юридической помощи на всей территории России. Инициатива была поддержана.

Соавтор законопроекта первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что сегодня в 10 регионах России в качестве пилотного проекта работает единый портал правовой помощи и правовой информации вправе.рф, который в этом году будет запущен на всей территории страны. На нем скоро должна появиться вкладка, посвященная правовым консультациям участников СВО и членов их семей.

Было обращено внимание на разночтение понятий "член семьи" в Семейном кодексе РФ, в Гражданском кодексе РФ, а также в законах "О воинской обязанности" и "О статусе военнослужащих". Это необходимо доработать и привести к единообразию. Член Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов считает, что к членам семьи нужно отнести супругу, детей и родителей военнослужащего.

Еще одно предложение касается исключения из законопроекта ограничения по возрасту детей из семей участников СВО. Также обсуждался вопрос прав детей участников СВО от предыдущих браков. Их тоже предложено считать членами семьи.

Теги: СВО, юридическая помощь, законопроект



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