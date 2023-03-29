29 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото:Накануне.RU

США не хотят менять потолок цен на российскую нефть, - СМИ

США не намерены пересматривать потолок цен на российскую нефть, сообщает Politico.

"Эстония, Польша и Литва слишком сильно настаивают, особенно с учетом нежелания США. Это не произойдет", - сказал изданию дипломат из ЕС.

РИА Новости сообщало, что страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Польша и Литва, по данным СМИ, предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель.

С 5 декабря прошлого года ЕС перестал официально закупать российскую нефть и совместно с Группой семи объявил о введении потолка цен $60 за баррель на сырую российскую нефть.

Согласно планам Брюсселя и Вашингтона, эти потолки цен означают запрет для западных транспортных компаний перевозить российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны, если они поставляются по цене выше определенного Западом предела. Более того, западным финансовым институтам также запрещено страховать такие перевозки, если их осуществляют независимые операторы.

Теги: сша, нефть, потолок цен



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