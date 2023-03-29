Токаев заговорил о повышении налогов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед парламентом, предложил повысить налоги для крупных предприятий.

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"При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Напомним, в конце 2022 г. Токаев, выступая в Санкт-Петербурге на неформальном саммите руководителей стран СНГ, отметил, что особое внимание на протяжении всего года уделяли реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

"Все эти шаги, на наш взгляд, принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11% до $30 млрд. За аналогичный период 2021 г. этот показатель составил $26,5 млрд, то есть рост примерно на $5 млрд – хорошая тенденция", - сказал Токаев.