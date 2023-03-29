29 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В России за 10 лет при переходе ж/д путей погибли 12 тысяч человек

В России за 10 лет при переходе железнодорожных путей погибли 12 тыс. человек, еще 20 тыс. были травмированы, сообщил сенатор Ирек Ялалов на заседании Совета Федерации. Все они нарушили правила перехода путей.

Всего в стране почти 6 тыс. пересечений пешеходных и железнодорожных путей, и их число растет: "В стране растут темпы строительства жилья, торговых центров и социальных объектов в непосредственной близости от железных дорог".

При этом большинство переходов  - надземных и подземных – находится на балансе РЖД, лишь малая часть – у муниципалитетов, хотя зачастую переходы не имеют выхода на ж/д платформы и служат для перехода граждан из одной части города в другую. В СФ по этому поводу готовят законопроект, который позволит подключаться к строительству переходов бюджетам и внебюджетным источникам различных уровней.

Теги: железнодорожные пути, переход, россияне



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