Депутат предложил восстановить автомобильное училище в Челябинске

Депутат Законодательного собрания области Евгений Рева предлагает восстановить в Челябинске автомобильное командно-инженерное училище. Соответствующее обращение он направил заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, генерал-полковнику Евгению Бурдинскому, в Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ, в комитет Госдумы по обороне и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

По словам Евгения Ревы, с такой просьбой к нему обратились участники СВО и ветераны ВС. Депутат считает, что в условиях проведения спецоперации военная автомобильная техника является важнейшей составляющей в системе вооружения войск ВС РФ.

"Для эффективной эксплуатации и ремонта, поступающих в войска, современных образцов автомобильной военной техники требуются высококлассные специалисты", - подчеркнул он.

Автомобильное училище в Челябинск закрыли в 2010 году. Кроме того, были расформированы военные автомобильные училища в Рязани и Уссурийске. "Подобных военных училищ в системе военного образования Российской Федерации не осталось", - подчеркнул Рева.

Сейчас на базе бывшего автомобильного училища в Челябинске функционирует Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы. Депутат считает, что высшее военное училище можно будет восстановить в максимально сжатые сроки и с минимальными финансовыми затратами.