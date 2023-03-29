Оскорбление Путина обошлось пермскому общественнику в 150 тысяч рублей

Пермского общественника, имя которого не разглашается, оштрафовали на 150 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По данным приставов, мужчина в посте в соцсетях позволил себе оскорбить главу государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств. Поскольку автор поста уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния, его признали в повторном мелком хулиганстве. Смягчающих обстоятельств суд не нашел и назначил наказание в виде штрафа.

Соответствующий исполнительный документ был предъявлен на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и он погасил задолженность.