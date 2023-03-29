Минпрос напомнил, что количество специальностей для поступления в вузы сокращается в два раза

Количество специальностей в вузах, на которые абитуриент может подать документы при поступлении, в 2023 году сократится с десяти до пяти. Об этом заявила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

В этом году абитуриент сможет подать документы в пять вузов и в каждом из них выбрать до пяти направлений, то есть подать документы всего на 25 направлений. В прошлом году было пять вузов и десять направлений в каждом. При этом вузы могут самостоятельно устанавливать количество специальностей, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе.

Что касается педагогических специальностей, то под них выделено 75 тыс. бюджетных мест, в том числе 35 тыс. - в педвузах и 40 тыс. - в прочих.

На днях Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект постановления о механизме определения и установления общего объема бюджетных мест на обучение в вузах. Теперь будут учитываться изменения региональных рынков труда.