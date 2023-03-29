В 20 российских регионах до сих пор не заключены контракты на ремонт школ

118 требующих ремонта школ в российских регионах до сих пор "незаконтрактованы" – у них не заключены контракты на проведение ремонтных работ. Такие объекты есть в 20 регионах, причем половина приходится всего на два субъекта – Дагестан (42 незаконтрактованных школы) и Кабардино-Балкарию (17), сообщила глава комитета Совета Федерации по образованию Лилия Гумерова.

Она рассказала, что в ближайшее время (в течение апреля) контракты будут заключены во всех этих случаях. По словам Гумеровой, регионы просят федеральные власти искусственно их не "подгонять", даже если срок сдачи объекта не 1 сентября, а более поздний, например, октябрь или ноябрь – иначе какие-то работы могут быть выполнены в спешке и некачественно.