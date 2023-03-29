29 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: общественное объединение Эко-Standart

Жители Челябинска жалуются на варварскую обрезку деревьев

Жители трех районов Челябинска жалуются на варварскую обрезку деревьев, сообщили Накануне.RU в общественном объединение "Эко-Standart".

Жалобы поступили из Тракторозаводского, Ленинского и Центрального районов. Общественники посетили места, на которые обратили внимание жители. Они считают, что деревья могут погибнуть в ближайшие несколько лет из-за такой обрезки.

"Глава города абсолютно объективно требует соблюдения регламента по обрезке деревьев, но ответственные чиновники просто устраивают саботаж ее распоряжения. Ряд недобросовестных подрядчиков, с кем контракты заключаются в том числе и напрямую, просто занимаются варварской обрезкой деревьев. При такой обрезке деревья могут погибнуть, а также будут заражены вредными микроорганизмами, которые в последствии перейдут и на другие деревья", - отметил руководитель объединения "Эко-Standart" Сергей Ефимов.

Общественники надеются, что мэрия расторгнет контракт с недобросовестными подрядчиками.

Теги: обрезка деревьев, озеленение,



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