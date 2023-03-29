29 Марта 2023
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ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава свердловского УМВД рассказал о нынешней ситуации с "ЧВК Рёдан"

У Среднего Урала нет проблем с "ЧВК Рёдан". К такому выводу можно прийти после комментария на эту тему от главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. О ситуации с молодежным течением в регионе было доложено на заседании заксобрания Свердловской области.

По словам Мешкова, на Среднем Урале в истории с "ЧВК Рёдан" больше сыграл популизм. Помимо этого, местная молодёжь более дисциплинированная, а школы намного теснее сотрудничают с полицией, не утаивая ничего подозрительного от правоохранителей.

"На улицах обстановка сегодня нормальная, на мой взгляд. То, что подростки собираются в ТЦ — пока ничего плохого не вижу. Я понимаю, что не всем хватает места в спортзалах и на других площадках. Мы, конечно, мониторим эту ситуацию", — отметил Мешков.

Он также добавил, что если несколько лет назад родители слепо заступались за своего ребенка, настаивая на невиновности и несправедливом задержании, то сейчас с пониманием относятся к ситуации, осознавая проступок своего чада.

"ЧВК Рёдан" является движением, которое причисляют к подросткам, увлекающимся аниме и якобы устраивающим драки. Изначально название "Рёдан" было взято из манги (японский черно-белый комикс) аниме Hunter x Hunter, где аналогичным образом антагонисты назвали свою группировку. Отличительной чертой персонажей был символ паука, который задолго до появления ЧВК-движения стали печатать на одежде в качестве мерча.

В феврале текущего года в торговом центре в Москве между группой анимешников в этих футболках и так называемыми "офниками" возникла массовая драка, которую затем повторили в еще нескольких городах. После этого знак паука стал нарицательным, образовалось движение с названием "Рёдан", к которому почти сразу прибавили приставку "ЧВК".

Депутаты Госдумы предложили бороться с новой субкультурой. Позднее появилась информация, что в России могут начать проверки школьников на интерес к "ЧВК Рёдан" и другим потенциально деструктивным субкультурам. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала полицию перестать пугать подростков, отметив, что этой ситуацией должны заниматься педагоги. После в екатеринбургских школах родителей начали учить тому, как распознавать в детях членов движения.

Теги: ЧВК Рёдан, УМВД, Мешков



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