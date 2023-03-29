29 Марта 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Сербская Церковь выступила против "государственного террора" в отношении УПЦ

Сербская Православная Церковь (СПЦ) опубликовала обращение относительно "государственного террора" против УПЦ за подписью патриарха Порфирия.

В обращении говорится, что УПЦ является единственной канонической и законной Православной Церковью на Украине, а также крупнейшей религиозной организацией на этой территории (хотя последний факт не имеет значения для церковной истины, а только для общественной ситуации). Раскольники же могут войти в Церковь только через покаяние.

СПЦ отмечает, что УПЦ находится в единстве с РПЦ (от чего открещиваются многие иерархи УПЦ). Против нее осуществляются гонения, захватываются храмы "в пользу псевдоцерковной раскольнической структуры, имеющей статус своеобразной "государственной церкви" и неформальной инквизиции". А сейчас анонсирован пик террора - изгнание монахов из Киево-Печерской лавры - духовного источника и центра Святой Руси. Режим преследует цель стереть историческую память и все следы православия на Украине, чтобы изменить историческую идентичность населения, говорится в заявлении.

Украинский архиепископ Барышевский Виктор накануне заявил, что захват лавры угрожает самой украинской государственности. И ему страшно подумать о том, что будет, когда в лавре больше не будет совершаться литургия.

Теги: УПЦ, украина, церковь



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