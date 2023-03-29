29 Марта 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот RT

Пушилин продлил действие паспортов ДНР до конца 2023 года

Паспорта ДНР и другие документы, удостоверяющие личность, выданные в республике, действительны до конца 2023 года. Указ об этом подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Речь идет о документах, удостоверяющих личность, которые были выданы до 1 марта 2023 года уполномоченными органами в соответствии с законодательством, действовавшим на территории ДНР. В октябре прошлого года, когда ДНР вошла в состав России, было установлено, что паспорт ДНР будет действителен до особого распоряжения.

При этом сроки, установленные Пушилиным, скорее всего, будут позже перенесены. Это связано с низкими темпами паспортизации в республике. Как сообщило на днях МВД ДНР, в настоящее время российские паспорта имеют 682 тыс. жителей из примерно 3 млн, живущих в ДНР. С момента принятия ДНР в состав России выдано 230 тыс. паспортов, в том числе за последние две недели более 40 тыс. При таких темпах паспортизация к концу года явно не закончится.

В связи с этим власти ДНР намерены организовать прием документов на паспорта во всех подразделениях МФЦ, сообщил первый зампред правительства ДНР Рустам Мингазов. Однако сейчас их всего 28 на всю республику.

Недавно президент РФ Владимир Путин призвал "навести порядок" и ускорить выдачу паспортов, поскольку люди жалуются на огромные сложности с этим.

Интересно, что в ДНР всего около четверти населения успели получить паспорт ДНР. То есть большинство жителей имеют украинский паспорт. И если прекратить действие паспортов ДНР, но оставить действительными украинские паспорта, то это дискриминирует обладателей первых. По этой причине действие республиканских паспортов, вероятно, будет продлено.

Теги: ДНР, паспорт



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