Меладзе просят проверить на финансирование ВСУ

Певца Валерия Меладзе просят проверить на возможное финансирование Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

По данным издания, обращение на имя генпрокурора РФ направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте обращения.

Напомним, концерты Меладзе в России отменяют, но певец активно выступает за рубежом. В начале января сенатор Елена Афанасьева предложила лишить гражданства певца. В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий. Перед этим он произнес со сцены лозунг украинских националистов во время выступления в Дубае. Сам артист, комментируя свой поступок, заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и "готов отдать все силы", чтобы "между близкими народами установилось согласие".