Еще 12 населенных пунктов дополнительно газифицируют в Астраханской области - губернатор договорился с главой «Газпрома»

Накануне прошла рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Обсуждали ход реализации программы развития газоснабжения и газификации области на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно программе, «Газпром» обеспечит подключение к сетевому газу потребителей 12 населенных пунктов в Черноярском районе. Кроме того, будет проведено техническое перевооружение ГРС «Началово» для подключения к газу новых потребителей в Приволжском районе.

На данный момент уже построено четыре межпоселковых газопровода. В том числе в 2022 году – газопровод от газораспределительной станции (ГРС) «Бударино» к морскому торговому порту в с. Оля в Лиманском районе, сообщает управление информации ПАО «Газпром».

Завершена разработка документации для увеличения пропускной способности ГРС "Володарский". Осуществление этого проекта позволит подключать к ГРС новых потребителей Володарского района. Ведется подготовка к началу строительства газопровода-отвода с ГРС и межпоселковых газопроводов для газификации потребителей в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Камызякском, Лиманском, Наримановском, Приволжском, Трусовском и Черноярском районах. Доступ к сетевому газу получат почти 600 домовладений в 15 населенных пунктах и резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Кроме того, появится возможность для увеличения объемов подачи газа потребителям п. Солянка.

Глава "Газпрома" и губернатора также обсудили ход реализации проекта глубокой переработки углеводородов в Астраханской области. Предусмотрено, что «Газпром» проведет реконструкцию Астраханского газоперерабатывающего завода, в том числе для выделения из астраханского газа этановой фракции. В настоящее время завершается разработка соответствующей проектной документации.

Игорь Бабушкин поблагодарил Алексея Миллера за особое внимание к Астраханской области. Много лет «Газпром» активно поддерживает социально-значимые проекты в регионе и вносит значительный вклад в развитие спортивной и социальной инфраструктуры на территории области.