29 Марта 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге стали быстро раскупать келлеры

Рынок недвижимости Екатеринбурга очень хорошо принял новый продукт – келлеры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", несколько лет назад застройщики уральской столицы вывели на рынок новый продукт – кладовки, или так называемые келлеры. Компактные помещения, как правило, имеют площадь в 2-3 квадратных метра, при желании в них можно установить стеллажи. Келлеры не оборудованы розетками или освещением. С одной стороны, это обеспечивает пожарную безопасность, а с другой – комфортную стоимость. Квадратный метр келлера стоит ниже, чем квадратный метр жилья.

"В условиях высокой конкуренции и роста цен на жилье и для девелоперов, и для покупателей на первый план вышел критерий эффективности жилья. Если раньше нормой было использовать для хранения габаритных несезонных вещей непредназначенные для этого помещения – балкон, коридор, даже комнаты, то сегодня очевидно: покупать квартиру большей площади, чтобы использовать квадратные метры для складирования, невыгодно и неудобно. Мы уверены, что каждый квадратный метр квартиры, за который покупатель платит деньги, должен приносить ему радость и делать счастливее. Поэтому в квартирах исключаем коридоры в пользу увеличения площадей жилых помещений, а для длительного хранения предусматриваем келлеры", - рассказала директор по проектированию "Атомстройкомплекса" Екатерина Спирина.

Как показывает практика застройщика, келлеры приобретают собственники как компактных однокомнатных квартир, так и просторных семейных вариантов. На время ремонта кладовые используются для хранения стройматериалов, а позже в них оставляют велосипеды, санки, лыжи и несезонную одежду.

"Сейчас мы размещаем келлеры как на этажах, так и в подземных паркингах, на первых этажах жилых домов. У каждого варианта есть свои преимущества – близость к квартире или доступность с улицы для разгрузки и погрузки. Будем анализировать данные по продажам разных типов келлеров и оптимизировать их размещение. Но уже сейчас ясно, что продукт востребован уральцами. Келлеры быстро раскупают – этому способствует и выгода, которую обеспечивает застройщик при одновременной покупке квартиры и келлера", - поясняет Екатерина Спирина.

Теги: келлеры, кладовые, недвижимость, спрос, Екатеринбург



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