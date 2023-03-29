Роскомнадзор счел угрозой сервисы аренды виртуальных номеров

Роскомнадзор хочет включить в список национальных угроз сервисы аренды виртуальных номеров и сервисы подмены телефонного номера. В Совете Федерации парируют: аренда виртуальных номеров популярна, в частности, из-за необходимости оплачивать ушедшие из России зарубежные сервисы, к которым относятся, например, от онлайн-кинотеатры.

"Запрет аренды виртуальных телефонных номеров поможет снизить количество мошеннических звонков. Это же касается спама и нежелательной рекламы", - сказал "Известиям" заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев считает, что инициатива существенно сократит количество звонков телефонных злоумышленников и недобросовестной рекламы. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что нововведение уменьшит число спама и мошеннических звонков, но не решит проблему полностью.